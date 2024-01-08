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نادٍ سعودي يخطط للتعاقد مع فتوح من الزمالك

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أحمد فتوح - الزمالك

أحمد فتوح - الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، أن هناك أحد الأندية التي ترغب في التعاقد مع أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية، إن أحمد فتوح، يمتلك عرضًا من أحد الأندية الكبرى بالدوري السعودي، للرحيل عن الزمالك، رغم تجديد عقده في الفترة الأخيرة.

وأوضح ميدو، أن لديه معلومة لا يعلمها أحد، وهي أن هناك عرضًا رسميًا سيصل إلى فتوح من أحد الأندية الكبرى في السعودية.

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وأشار إلى أنه لا يعلم موقف إدارة نادي الزمالك، ولكن بحسب معلوماته أنه في الوقت الذي جدد أحمد فتوح عقده،  كانت الإدارة على علم بالعرض السعودي القادم.

وأفاد ميدو، أن أحمد سيد زيزو، لديه عرضًا من الشباب السعودي، في الوقت الحالي، ولكن نادي الزمالك ترغب في الحصول على 10 ملايين دولار من أجل الموافقة على رحيله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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