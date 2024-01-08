شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات فى مستهل الجولة الـ16 بدورى المحترفين.. أبرزها راية وبترول أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ16 من دورى القسم الثانى أ بأربع مواجهات قوية، حيث يستضيف مصر المقاصة نظيره لافيينا، كما يواجه النجوم نظيره جمهورية شبين، فى الوقت الذى يلتقى فيه النصر للتعدين مع وى، وراية مع بترول أسيوط.

المقاصة – لافيينا

على ملعب الأسيوطى يلتقى مصر المقاصة مع لافيينا في مواجهة صعبة للفريقين، فأصحاب الأرض يحاولون إيقاف نزيف النقاط بعدما تجمد رصيدهم عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير للمسابقة ، بينما يحاول أبناء لافيينا بعد رحيل عبد الباقى جمال المدير الفني وتصعيد أحمد صلاح المدرب العام إلى العودة للإنتصارات من جديد والتي غابت منذ فترة وأدت لتقهقر ترتيب الفريق إلى المركز السابع برصيد 24 نقطة .

النجوم – جمهورية شبين

لقاء الهروب من القاع حيث يستضيف النجوم صاحب المستوى المتميز خلال المباريات الأخيرة والذى يحتل المركز الـ17 برصيد 12 نقاط ، نظيره شبين صاحب المركز الـ18 برصيد 10 نقاط ، ويسعى أبناء محمد الطويلة لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب للمنافسة على البقاء بدورى المحترفين .

النصر للتعدين – وى

يخرج وى في ثوبه الجديد بعد التعاقد مع هانى العقبى كمديرا فنيا للفريق بالإضافة للتعاقد مع بعض الصفقات خلال الميركاتو الشتوى لمواجهة النصر للتعدين المترنح صاحب النقاط الأربعة والمركز الأخير ، ورغم تحسن مستوى أبناء التعدين بقيادة عطيه صابر إلا أنهم لم يحصلوا على أي نقطة حتى الآن ، ويحاول العقبى وضع بصمته مع وى في أول لقاء وتحقيق الثلاث نقاط .

راية – بترول أسيوط

في أقوى لقاءات الجولة يستضيف راية نظيره بترول أسيوط في لقاء الفائز مولود والخاسر مفقود خاصة وأن الفريقان يتنافسان على الصعود ، فأصحاب الأرض يحتلون المركز الـ9 برصيد 23 نقطة ، بينما يحتل الضيوف المركز الـ5 برصيد 26 نقطة .

ويسعى محمد حليم المدير الفني لراية لتحقيق الفوز بعد التدعيم القوى الذى قام به في الميركاتو الشتوى الحالي ، بينما يحاول احمد عبد المقصود المدير الفني لبترول أسيوط استغلال حماس لاعبيه الشباب واستكمال المغامرة التي قام بها منذ بداية الموسم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية