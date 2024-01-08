شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية تستضيف معسكر المنتخب الأولمبى قبل السفر للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالى، معسكراً بالعاصمة الإدارية الجديدة الأربعاء المقبل، استعداداً للسفر إلى الإمارات يوم 15 يناير الجارى لخوض دورة ودية.

وتقام دورة دبي الودية بمشاركة المنتخبات الأولمبية لكل من السعودية وقطر والإمارات، ويرى ميكالى فى العاصمة الإدارية أجواء مثالية ومتكاملة فى ظل الاهتمام الكبير من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، وهو ما لمسه الجهاز الفني فى معسكره الأخير الذى كان ناجحا من كل الوجوه .

وعاد روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، إلى القاهرة قادماً من البرازيل بعد قضاء إجازة الكريسماس هناك، ويعقد ميكالى اجتماعا مع محمد بركات عضو اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة وجهازه المعاون لمناقشة ترتيبات معسكر المنتخب الأولمبي الذى ينطلق 10 يناير الجارى.