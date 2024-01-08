شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ضيفاً ثقيلاً على مودرن فيوتشر فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولي فى الخامسة مساءً، لمتابعة اللقاء المثير بالمجموعة الأولى الذي يجمع فريقي الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر.

ويسعى فريق مودرن فيوتشر، بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، لاستعادة لقب كأس الرابطة بذكريات التتويج بالنسخة الأولى، فيما يستهدف زعيم الثغر تحت القيادة الفنية لطارق العشري الوصول إلى اللقب بعد تحسن النتائج فى الدوري خلال الفترة الماضية.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أسفرت عن 4 مجموعات، تضم كلا منها 4 فرق، هي المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، والمجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، والمجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية، والمجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أعلنت عن 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية، المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.