شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه كسكادا ودياً اليوم قبل السفر للإمارات لإقامة معسكر خارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مباراة ودية اليوم، الاثنين، أمام كسكادا، أحد فرق دورى الدرجة الثالثة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار استعدادات الأبيض لخوض الدورتين الوديتين فى الإمارات.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك مباراة ودية أخرى الأربعاء المقبل أمام فريق الإعلاميين من أجل تجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، واستعادة حساسية المباريات.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

بعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.