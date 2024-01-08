شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض مسئولي بيراميدز لتقسيط باقى صفقة دونجا وجابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح مسئولو نادى الزمالك خلال الأيام المقبلة، وفور الانتهاء من ملف رفع عقوبة إيقاف القيد، خط مفاوضات مع نظرائهم بنادى بيراميدز، من أجل التوصل لاتفاق بين الطرفين حول تقسيط المستحقات المتبقية للفريق السماوى نظير انتقال الثنائى عمر جابر ونبيل عماد دونجا لصفوف الفارس الأبيض.

ويطالب نادى بيراميدز نادى الزمالك بسداد ما يقرب من 18 مليون جنيه متبقية من صفقة انتقال دونجا وعمر جابر للقلعة البيضاء، ويرغب الزمالك فى التوصل لحل مع بيراميدز حول زيادة عدد أقساط المستحقات المتبقية مع إمكانية دخول تلك المستحقات فى صفقات جديدة يقوم الطرفين بإبرامها.

من ناحية أخرى، يدرس مسئولو نادى الزمالك سداد الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة والخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا على دفعة واحدة كاش دون تقسيط.