شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الداخلية فى أولى جولات دور المجموعات بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الإسماعيلى تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال، فى الثالثة عصر الاثنين، بفريق الداخلية بقيادة هيثم شعبان، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد السلام، فى الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى تضم أيضاً فريقى سيراميكا وإنبى.

ويرغب الدراويش فى استعادة طريق البطولات والعودة لمنصات التتويج من خلال كأس الرابطة، لمصالحة جماهير القلعة الصفراء بعد سوء نتائج الدورى.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز فى المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضى 2023، بعدما فاز فى المباراة النهائية على المصرى بنتيجة 4-1.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أعلنت عن 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، وهى، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبى - الإسماعيلى - الداخلية، المجموعة الرابعة: المصرى - المقاولون العرب - البنك الأهلى - الجونة.