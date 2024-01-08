شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً ببرج العرب استعدادا لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لطلعت محرم، معسكراً مغلقاً اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة المصري غداً، الثلاثاء، فى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تواجد فريق المقاولون العرب في المجموعة الرابعة، وتضم مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم 8 يناير الجاري.

وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد من كل مجموعة إلى دور الثمانية صاحب المركز الأول والثاني.

وجاءت مواعيد مباريات المقاولون العرب على النحو التالي:

- يوم الثلاثاء 9 يناير يحل المقاولون العرب ضيفا على فريق المصري على ملعب استاد برج العرب فى الخامسة مساء.

- يوم الاثنين 15 يناير يستضيف المقاولون العرب فريق الجونة بملعب استاد عثمان أحمد عثمان في تمام الساعة الثالثة عصرا.

- يوم الجمعة 26 يناير يستضيف المقاولون العرب فريق البنك الأهلي على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان في تمام الرابعة مساءً.