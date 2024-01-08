جدول ترتيب دورى المحترفين قبل مباريات اليوم بالجولة الـ16.. بتروجت متصدرا

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق بتروجت، بقيادة سيد عيد، جدول ترتيب دورى المحترفين برصيد 35 نقطة، متفوقا على حرس الحدود صاحب المركز الثانى بـ6 نقاط كاملة، بعد مرور 15 جولة من المسابقة.

ونجح بتروجت فى تحقيق الفوز فى آخر 6 مباريات متتالية على كل من النصر للتعدين ثم بروكسى ثم أبو قير للأسمدة ثم النجوم ثم دكرنس وأخيرا على جمهورية شبين، ليواصل الانتصارات منذ التعادل مع السكة الحديد في 19 نوفمبر الماضى.

ترتيب جدول دورى المحترفين قبل مباريات اليوم..

1 بتروجت 35 نقطة

2 حرس الحدود 29 نقطة

3 غزل المحلة 27 نقطة

4 وادى دجلة 26 نقطة

5 بترول أسيوط 26 نقطة

6 السكة الحديد 24 نقطة

7 القناة 24 نقطة

8 لافيينا 24 نقطة

9 راية 23 نقطة

10 طنطا 22 نقطة

11 بروكسى 21 نقطة

12 دكرنس 19 نقطة

13 أسوان 18 نقطة

14 الاتصالات 17 نقطة

15 أبو قير للأسمدة 17 نقطة

16 مكادى 13 نقطة

17 النجوم 12 نقاط

18 جمهورية شبين 10 نقاط

19مصر المقاصة 9 نقاط

20 النصر للتعدين 4 نقاط

وتنطلق اليوم الاثنين، مباريات الجولة الـ16 من دورى القسم الثانى أ بأربع مواجهات قوية، حيث يستضيف مصر المقاصة نظيره لافيينا، كما يواجه النجوم نظيره جمهورية شبين، فى الوقت الذى يلتقى فيه النصر للتعدين مع وى، وراية مع بترول أسيوط