شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفتش عن المواهب بالقسم الثانى لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتجه مسئولو نادى سيراميكا لدورى المحترفين فى القسم الثانى لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الشتوية والتي أثبتت نجاحها بعد تألق أكثر من لاعب فى الدورى الممتاز.

وحصل مسئولو سيراميكا على توقيع يوسف شعبان لاعب مصر للتأمين ليكون أولى صفقات الفريق فى الانتقالات الشتوية، بجانب إعادة أحمد بلحاج من الجونة بعد انتهاء الإعارة.

ووضع مسئول سيراميكا أكثر من اسم من المتألقين فى دورى المحترفين والقسم الثانى ب، تمهيداً للتعاقد مع بعضهم حال موافقة الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادى.

من جانبه، وعد أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، نجوم الدكة بمنحهم الفرصة كاملة في مباريات الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية التي يبدأها مع إنبى يوم الأربعاء المقبل.

واجتمع أيمن الرمادى مع اللاعبين قبل المران وأكد لهم أهمية الحفاظ على لقب كأس رابطة الأندية والحصول عليها للعام الثانى على التوالي بعدما حقق اللقب على حساب المصرى الموسم الماضى برباعية.

وأكد الرمادى للاعبين الذين لا يشاركون في المباريات بشكل أساسى في منحهم الفرصة خلال مباريات كأس الرابطة للإعلان عن أنفسهم وتجهيزهم للمباريات المقبلة.