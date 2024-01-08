مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري أ "المحترفين" اليوم الإثنين

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الاثنين 8 يناير 2024، مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري القسم الثاني المصري أ "المحترفين" بمشاركة 20 فريقا.

وتقام اليوم 4 مباريات في دوري القسم الثاني المصري أ، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا وهم النجوم ضد جمهورية شبين، وراية ضد بترول أسيوط، والنصر للتعدين ضد الاتصالات، ومصر المقاصة ضد لافيينا.

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري أ

تنطلق مباراة نجوم المستقبل وجمهورية شبين في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنطلق مباراة راية الرياضي وبترول أسيوط في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنطلق مباراة النصر للتعدين والمصرية للإتصالات في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنطلق مباراة مصر للمقاصة ولافيينا في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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