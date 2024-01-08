«ايه اللي رجعه؟».. تعليق مثير من رضا عبدالعال على مشاركة إمام عاشور مع منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

علق رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، على مشاركة إمام عاشور لاعب المارد الأحمر مع منتخب مصر في مواجهة تنزانيا الودية التي أقيمت مساء أمس الأحد.

وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على تنزانيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة مساء الأحد، في البروفة الأخيرة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والمقرر لها الشهر الجاري في كوت ديفوار.

وفي تصريحات عبر فضائية "ten"، قال رضا عبدالعال: "مش عاوز أتكلم على أداء إمام عاشور عشان هايقعدوا يقولوا أصل انت غيران وأصل هو راح الأهلي، لكن مشاركته مع المنتخب علامة استفهام كبيرة ومحسناش بيه".

وأضاف "عبدالعال": "هو مش إمام كان عامل مشكلة واستبعد من المباراة الماضية، ايه اللي رجعه تاني، تجيبه من الدار للنار، وتلاعبه مع القوام اللي المفروض أساسي وهيشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وتابع: "وبعدين ليه مرجعتش حسين الشحات كمان مش هو كان من ضمن اللي عملوا المشكلة، رغم أنك كنت هتحتاجه، اشمعنى إمام عاشور".