معسكر مشترك بين منتخبي مصر والسعودية لتنس الطاولة البارالمبى

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبى معسكر مشترك مع نظيره السعودى بالمركز الاولمبى بالمعادى، في إطار الاستعداد لبطولة مصر الدولية للطاولة البارالمبية و التي تقام بمصر في الفترة من 24 إلى 27 يناير الجارى.

ومن المقرر أن ينضم المنتخب السعودى للمنتخب المصرى يوم 9 يناير الجارى، في إطار البروتوكول الذى وقعه اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور مع نظيره السعودى لتبادل الخبرات و المعسكرات خلال الفترة المقبلة.

وتقام منافسات البطولة بصالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة عد كبير من الدول التي أبدت موافقتها على المشاركة، على أن يتم الإعلان عنها فور إرسال التأكيدات النهائية بالمشاركة في البطولة الدولية .

يذكر أن مصر استضافت البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبي التي أٌقيمت خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 23 من الشهر ذاته على مجمع صالات حسن مصطفى.

وأسفرت نتائج منافسات الفردى عن حصول منتخب مصر على 27 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و8 فضيات 14 ميدالية برونزية.

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