"أمير طار لأوروبا" .. الأهلي يعلن أولى صفقاته الشتوية خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الأهلي للإعلان عن التعاقد مع المهاجم الدنماركي- الفلسطيني وسام أبو علي خلال ساعات.

وقال مصدر لمصراوي إن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي طار إلى السويد لإنهاء المفاوضات مع مسؤولي نادي سيريس السويدي الذي يملك عقد اللاعب.

وأضاف المصدر الذي اعتذر عن ذكر اسمه أن المهاجم الجديد سيجري الفحوصات الطبية اليوم في السويد وفور تخطيها بنجاح سيعلن الأهلي رسمياً عن الصفقة.

وأنهى الأهلي اتفاقه مع نادي سيريس بشأن صفقة التعاقد مع المهاجم وسام أبو علي، مقابل 2 مليون يورو تقريبًا لتكون أعلى صفقة بيع في تاريخ النادي السويدي.

ولن يحصل النادي السويدي على المقابل المادي بالكامل، من صفقة انتقال وسام أبو علي للأهلي، حيث سوف تذهب 10 إلى 15% من رسوم الانتقال إلى فريق فيندسيسيل الدنماركي، النادي السابق للمهاجم .

وكان مصدر قد أوضح لمصراوي في تصريحات خاصة، إن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة ومدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد نجح في إقناع اللاعب صاحب الـ25 عامًا بالانتقال للقلعة الحمراء، وتوصل معه لاتفاق حول قيمة تعاقده الشخصي.

وبدأ الأهلي المفاوضات بعرض 1.2 مليون يورو قبل أن يرفعها إلى 1.5 مليون، فيما أصر النادي السويدي على 2.2 مليون، بينما لم يكن عرض أوترخت الهولندي يتجاوز الـ 600 ألف يورو، حسب التقارير الإعلامية السويدية.

الصفقة الأولى للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لن تشغل مقعد مخصص للأجانب بسبب معاملة اللاعب الفلسطيني كمحلي وفقًا للوائح اتحاد الكرة.