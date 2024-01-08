شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتقدم مركزاً فى تصنيف لاعبات التنس المحترفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدمت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس، فى تصنيف لاعبات التنس المحترفات لشهر يناير 2024، الصادر اليوم الإثنين، مركزاً وحيداً لتحتل المركز 58 بدلاً من 59 عالمياً.

وتستعد ميار شريف للمشاركة في بطولة هوبارت الدولية للتنس التى تقام فى أستراليا فى الفترة من 8 إلى 13 من يناير الجاري، وهي أولى البطولات التي ستشارك فيها ميار شريف في العام الجديد قبل مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة إحدى بطولات الجراند سلام.