شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتقدم مركزاً فى تصنيف لاعبات التنس المحترفات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وتستعد ميار شريف للمشاركة في بطولة هوبارت الدولية للتنس التى تقام فى أستراليا فى الفترة من 8 إلى 13 من يناير الجاري، وهي أولى البطولات التي ستشارك فيها ميار شريف في العام الجديد قبل مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة إحدى بطولات الجراند سلام.
وكانت ميار شريف قد تراجعت 10 مراكز فى التصنيف العالمي لمحترفات التنس في مطلع شهر نوفمبر الماضي، لتتقدم مركزا واحدا في تصنيف شهر ديسمبر الجاري.
وكانت ميار شريف قد ودعت منافسات بطولة كولينا المفتوحة للتنس والتي أقيمت بتشيلي، وخسرت بدور الـ16 أمام السلوفينية بولونا هيركوج "المصنفة رقم 332 عالميا" بنتيجة (1-2).
وجاءت نتائج المجموعات كالتالي: "7-6، 4-6، 6-1"، في مواجهة استغرقت ساعتين و40 دقيقة.
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