شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد لليوم السابع: غياب منسى عن تدريبات الزمالك لمرض والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، سبب تغيب ناصر منسى لاعب الفريق عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين. وقال عبد الواحد في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللاعب متغيب عن التدريبات بسبب مرض والدته، التى ترقد فى أحد المستشفيات.

وأضاف مدير الكرة بالزمالك، أن اللاعب حصل على إذن منه للغياب عن التدريب للبقاء بجانب والدته المريضة.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مباراة ودية اليوم، الاثنين، أمام كسكادا، أحد فرق دورى الدرجة الثالثة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار استعدادات الأبيض لخوض الدورتين الوديتين فى الإمارات.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك مباراة ودية أخرى الأربعاء المقبل أمام فريق الإعلاميين من أجل تجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، واستعادة حساسية المباريات.