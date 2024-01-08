شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يقترب من الانتقال للبنك الأهلى مقابل 20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ناصر منسى، لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، من الانضمام إلى فريق البنك الأهلى خلال الميركاتو الشتوى، والرحيل عن الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ودخل مسئولو البنك الأهلى فى مفاوضات مع نظرائهم بالزمالك لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوى، مقابل 20 مليون جنيه، وهو ما يتم دراسته من جانب مجلس الزمالك الفترة الحالية.

وخاض منسى مع الزمالك 22 مباراة بمختلف البطولات، مقسمة إلى 8 مباريات بالكونفدرالية، و12 بالدورى المصرى، بالإضافة إلى مباراتين بكأس مصر سجل خلالها 7 أهداف.

وينتظر مسئولو الزمالك رفع ايقاف القيد لحسم مصير أى لاعب سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق.