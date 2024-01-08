شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى الدنمارك يقيم حفل عشاء لمنتخب اليد قبل العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف شريف كريم سفير مصر بالدنمارك وليتوانيا بعثة منتخب كرة اليد على العشاء، وذلك على هامش مشاركة مصر فى الدوري الذهبي لكرة اليد بالدنمارك، والتى اختتمت منافساتها أمس بفوز الفراعنة على النرويج بنتيجة 28 / 23.

وحرص السفير على الترحيب بالمنتخب والإشادة بالمستوى الراقي الذي قدمه فى الدوري الذهبي فى مواجهة منتخبات عالمية، والتأكيد على أن كرة اليد المصرية دائما سفير ناجح للرياضة المصرية.



جانب من العشاء



عشاء منتخب اليد



عشاء منتخب اليد فى الدنمارك

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وحال فوز مصر وتونس في الدور ربع النهائي سيلعب المنتخبين في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا