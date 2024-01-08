كل ما تريد معرفته عن استعدادات منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يطير منتخب مصر إلى كوت ديفوار غدًا، الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، والتى يسعى فيها الفراعنة للتتويج بها، لاسيما أن المنتخب حصد تلك البطولة آخر مرة عام 2010.

س.. كيف استعد منتخب مصر لخوض منافسات أمم أفريقيا؟

ج.. خاض المنتخب الوطنى معسكر إعداد فى العاصمة الإدارية الجديدة، منذ الثلاثاء الماضى، حتى غد الثلاثاء، الذى ستطير فيه بعثة المنتخب إلى كوت ديفوار.

وخاض المنتخب مباراة ودية أمام تنزانيا أمس الأحد، باستاد القاهرة الدولى، انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2 / 0 وهى البروفة الأخيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا.

س.. ماذا قال فيتوريا عن ودية تنزانيا؟

أكد روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن مباراة تنزانيا الودية انتهت دون إصابات، موضحا أن إصابة عمر كمال عبد الواحد بسيطة ولا تدعو للقلق.

وأضاف فيتوريا، أن منتخب تنزانيا يشبه موزمبيق الذى سيواجهه الفراعنة فى افتتاح مشوار أمم أفريقيا، من حيث التكتل الدفاعى والهجمات المرتدة، موضحا أن أحمد الشناوى ومحمد الشناوى سليمان جاهزان للسفر إلى كوت ديفوار.

وأشار إلى أن محمد هانى غاب عن المباراة بسبب طرده فى مباراة الجزائر الودية، واللوائح تمعنه من المشاركة فى أول مباراة دولية لذا تم استبعاده من القائمة.

س.. من يقع فى مجموعة منتخب مصر؟

ج.. يقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا التى تضم كلاً "مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق".

ج.. يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية. س.. متى تقام مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق؟

س.. من هم اللاعبون المتواجدون فى قائمة المنتخب بعد الإصابات؟

ج.. ضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبرهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.