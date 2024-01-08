شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى شباب الأهلى يقترب من مودرن فيوتشر فى صفقة عمر كمال عبد الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بنادي مودرن فيتوتشر عن تفاصيل مستجدات صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق إلى النادي الأهلي.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن نادي مودرن فيوتشر يقترب من ضمن ثلاثي فريق الشباب "أحمد خالد كباكا وعبد الرحمن رشدان ومحمد عبد الله" على سبيل الإعارة، بعد تعثر المفاوضات مع صلاح محسن الذي يتمسك بتقاضي نفس راتبه في الأهلي.

من ناحية أخرى، كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن إصابة عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب عبارة عن تقلص عضلي، عقب استبداله في مباراة تنزانيا الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

أضاف أبو العلا أن عمر كمال سيكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات بصورة طبيعية وسيكون جاهزاً لمباراة موزمبيق.

ويحصل لاعبو منتخب مصر على راحة لمدة 24 ساعة، بعد الفوز على تنزانيا بهدفين نظيفين وديا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا.

ويعود لاعبو المنتخب لفندق الإقامة للمبيت قبل السفر إلى كوت ديفوار عصر غداً الثلاثاء استعدادا للمشاركة فى أمم أفريقيا.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.