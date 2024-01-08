شكرا لقرائتكم خبر عن صالة اتحاد الشرطة تستضيف تصفيات المنطقة الخامسة للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن عابد، مدير تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية للكرة الطائرة التى تنظمها مصر خلال شهر يناير الجارى والمؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية بغانا، عن إقامتها على صالة نادى اتحاد الشرطة الرياضى.

ويستعد منتخبا الرجال والسيدات للكرة الطائرة لخوض منافسات تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية، ومن المقرر أن تستضيف مصر التصفيات ”رجال وسيدات” بمشاركة منتخبات كينيا ورواندا وبروندي وأوغندا وإثيوبيا بالإضافة للمنتخب المصري المستضيف للبطولة المحدد موعدها في الفترة من 22 إلى 29 يناير 2024.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة 14 من يناير الجاري موعدًا لتجمع المنتخبين رجال وسيدات استعدادا للتصفيات، على أن يكون التجمع فى صالة حسن مصطفى.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تأكيد المنتخبات المشاركة و تحديد موعد وصولها للقاهرة وقرر مجلس ادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر تشكيل اللجنة العليًا المنظمة لبطولة تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية أكرا 2024.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة قد أعلن استمرار عماد نوار في قيادة منتخب السيدات خلال منافسات التصفيات الأفريقية المقبلة فيما ستولي أحمد سمير قيادة المنتخب الأول لرجال الكرة الطائرة خلال منافسات بطولة تصفيات المنطقة الخامسة.