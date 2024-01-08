شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تُبعد ثنائى الأهلى عن التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج ثنائي الأهلي أحمد عبد القادر ورضا سليم فترة لا تقل عن عشرة أيام حتى يكتمل شفاؤهما التام من الإصابة التى حرمتهما من مباريات وتدريبات الفريق الجماعية قبل توقف الدوري.

ويواصل رضا سليم وأحمد عبد القادر فترة تأهيلهما بعد عودة الأهلي للتدريبات الجماعية، ويحتاج الثنائي فترة لا تقل عن عشرة أيام حتى يكتمل تأهيل الثنائي من الإصابة.

وحصل عبد القادر ورضا سليم على راحة مع باقي لاعبي الأهلي بسبب توقف المسابقات المحلية والقارية لإقامة بطولة أمم أفريقيا يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفوار، وأدى الثنائي برنامجا تأهيليا الفترة الماضية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها .

ويعاني أحمد عبد القادر من إصابة بمزق في العضلة الخلفية فيما أجرى رضا سليم جراحة في الكتف بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بالدوري الأفريقي خلال نوفمبر الماضي.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي راحة تمتد إلى يوم 10 يناير الجاري على أن يعود الفريق إلى التدريبات ‏يوم 11 الشهر ذاته لبدء الاستعداد للفترة المقبلة.‏