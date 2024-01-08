شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تُبعد ثنائى الأهلى عن التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحتاج ثنائي الأهلي أحمد عبد القادر ورضا سليم فترة لا تقل عن عشرة أيام حتى يكتمل شفاؤهما التام من الإصابة التى حرمتهما من مباريات وتدريبات الفريق الجماعية قبل توقف الدوري.
ويواصل رضا سليم وأحمد عبد القادر فترة تأهيلهما بعد عودة الأهلي للتدريبات الجماعية، ويحتاج الثنائي فترة لا تقل عن عشرة أيام حتى يكتمل تأهيل الثنائي من الإصابة.
ويعاني أحمد عبد القادر من إصابة بمزق في العضلة الخلفية فيما أجرى رضا سليم جراحة في الكتف بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بالدوري الأفريقي خلال نوفمبر الماضي.
ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي راحة تمتد إلى يوم 10 يناير الجاري على أن يعود الفريق إلى التدريبات يوم 11 الشهر ذاته لبدء الاستعداد للفترة المقبلة.
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