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منتخب اليد يعود للتدريبات الأربعاء قبل مواجهة الكونغو استعدادا لأفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يعود منتخب مصر لكرة اليد إلى التدريبات الأربعاء المقبل بعد الحصول على راحة غدا، الثلاثاء، عقب العودة من المشاركة فى الدورى الذهبى بالدنمارك.

ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد مواجهة ودية أمام الكونغو الديمقراطية الجمعة المقبل فى البروفة الأخيرة للمنتخب.

وخاض منتخب اليد 3 مواجهات فى الدورى الذهبى، فاز على هولندا 30 / 28 ، ثم خسر من الدنمارك 34 / 31، قبل أن يهزم النرويج فى الختام 28/ 23 .

ويطمح منتخب مصرلكرة اليد فى التتويج بالبطولة الأفريقية التاسعة فى تاريخه، حيث سبق وحقق منتخبنا الوطنى اللقب 8 مرات أعوام 1991،1992،2000،2004،2008 ،2016,2020 ,2022 ، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974، 1976.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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