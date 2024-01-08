شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يغادر إلى كوت ديفوار فى الثالثة عصر غدٍ للمشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول، أن الفراعنة فى جاهزية تامة للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى كوت ديفوار الشهر الجارى. وقال محمد غرابة فى تصريحات إذاعية، "منتخب مصر يغادر إلى كوت ديفوار غداً فى الثالثة عصراً، عقب خوض مران صباحي فى العاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف غرابة، "لنا عضو فى الجهاز هو على محمد علي متواجد فى كوت ديفوار الآن، واطمأن على كل الترتيبات قبل سفر البعثة غدا الثلاثاء، والإقامة جيدة هناك، ومنتخب مصر يستطيع تقديم مباريات كبيرة بإذن الله".

من ناحية أخرى، يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم دورة ودية دولية خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل بدولة الإمارات الشقيقة تضم منتخبات كرواتيا وصيف بطولة كأس العالم 2018، ومنتخب تونس ومنتخب نيوزيلندا.