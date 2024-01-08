شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرؤوف يعلن تشكيل بلدية المحلة لمواجهة سموحة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل مباراة سموحة فى أولى مباريات كأس الرابطة. ويستضيف بلدية المحلة نظيره سموحة باستاد غزل المحلة فى الساعة الثالثة فى أولى جولات بطولة كأس الرابطة التي تنطلق اليوم.
وجاء التشكيل كالتالي..
حراسة المرمى : محمود ماهر
خط الدفاع : محمد صابر - محمد أشرف - أحمد رضا - أحمد مجدي
خط الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - إسلام مرزوق - محمد رجب - فيبو حكيم
خط الهجوم : كريم أشرف
ويتواجد على دكة البدلاء
أحمد حسين - هشام شعبان - عبد الرحمن سمانة - السيد عوض - محمد عادل أمو - ابراهيم شتا - أحمد عثمان - ماجد هاني
وأوقعت القرعة فريق بلدية المحلة مع كلا من مودرن فيوتشر وسموحة والاتحاد السكندري .
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