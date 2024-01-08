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وأوقعت القرعة فريق بلدية المحلة مع كلا من مودرن فيوتشر وسموحة والاتحاد السكندري .

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل مباراة سموحة فى أولى مباريات كأس الرابطة. ويستضيف بلدية المحلة نظيره سموحة باستاد غزل المحلة فى الساعة الثالثة فى أولى جولات بطولة كأس الرابطة التي تنطلق اليوم.

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرؤوف يعلن تشكيل بلدية المحلة لمواجهة سموحة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

مروان الهواري

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