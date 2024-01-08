شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتقدم على الإسماعيلى بأول هدف فى كأس الرابطة بالشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الداخلية على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد، فى الشوط الأول من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد السلام، فى الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتقدم فريق الداخلية بهدف فى الدقيقة 5 من عمر المباراة، سجله يوسف تونجي في شباك الدراويش ليفتتح به أول أهداف بطولة كأس الرابطة.

ويضم تشكيل الدراويش كلاً من.. حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع: محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي - أحمد محسن - محمد بيومي، خط الوسط: عماد حمدي - صالح جمعة - محمد عبد السميع - محمود الشبراوي، خط الهجوم: عمرو سعيد - باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: الحارس كمال السيد - حمدي النقاز - محمد دسوقي - عصام صبحي - محمد حسن - عبد الرحمن مجدي -حازم مرسي - مروان حمدي - ياوانور.

فيما ضم تشكيل الداخلية كلاً من.. حارس مرمى: محمد مجدي، خط الدفاع: إيهاب سمير- أحمد عماد - محمودصابر - الان كيامبادي، خط الوسط: محمود حسونة - كريم يحيى - مهاب ياسر - كليشن شيمزين، خط الهجوم: يوسف تونجي وفانوم الفريد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود الزنفلي - علي الزهدي - أحمد غريب - أحمد شداد - محمد أشرف - سعيد هاني - عبد الرحمن رمضان - محمد الظريف - كلين اكينولا.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز فى المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضى 2023، بعدما فاز فى المباراة النهائية على المصرى بنتيجة 4-1.