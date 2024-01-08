شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم فيوتشر لمواجهة الاتحاد السكندري فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق أمام الاتحاد السكندري فى بطولة كأس الرابطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، اموراني حساني، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي ، احمد عاطف

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود شعبان، طارق طه، محمد نصير، محمد محمود، علي زعزع، كجالي درامي، هشام عادل، عمر السعيد.

ويلتقى فريق مودرن فيوتشر مع الاتحاد السكندري فى الخامسة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.