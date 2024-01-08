شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مشترك لمنتخب تنس الطاولة البارالمبي مع السعودية بالمركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبى معسكرا مشتركا مع نظيره السعودى بالمركز الأولمبى بالمعادى، في إطار الاستعداد لبطولة مصر الدولية للطاولة البارالمبية، والتي تقام بمصر فى الفترة من 24 إلى 27 يناير الجارى.

ومن المقرر أن ينضم المنتخب السعودى للمنتخب المصرى 9 يناير الجارى، فى إطار البروتوكول الذى وقعه اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور مع نظيره السعودى لتبادل الخبرات والمعسكرات خلال الفترة المقبلة.

وتقام منافسات البطولة بصالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة عد كبير من الدول التي أبدت موافقتها على المشاركة، على أنيتم الإعلان عنها فور إرسال التأكيدات النهائية بالمشاركة في البطولة الدولية.

يذكر أن مصر استضافت البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبي التي أٌقيمت خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 23 من الشهر ذاته على مجمع صالات حسن مصطفى.

وأسفرت نتائج منافسات الفردى عن حصول منتخب مصر على 27 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و8 فضيات 14 ميدالية برونزية.