شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. على فرج يرفع رصيده لـ190 أسبوعا على القمة وتقدم أمينة عرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف العالمي للاعبين فى الأسبوع الثاني من شهر يناير الجارى، وواصل نجوم الاسكواش المصرى علي فرج لاعب وادي دجلة، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج، هيمنتهما على صدارة التصنيف العالمي، وذلك مع بداية عام 2024، ليحافظا على تفوق الفراعنة.

ورفع علي فرج رصيده فى السيطرة على قمة الاسكواش لـ190 أسبوعاً في تاريخه و32 أسبوعاً متتاليا، بينما أكملت نور الشربيني سيطرتها على تصنيف السيدات للأسبوع الـ 19 على التوالي.

وتقدمت أمينة عرفي البطلة الصاعدة مركزاً لتصل للتصنيف الـ16، وجاء التصنيف كالتالي:

تصنيف الرجال

1ـ علي فرج

2ـ البيروفي دييجو إلياس

3ـ النيوزيلندي بول كو

4ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

5ـ مصطفى عسل

6- كريم عبد الجواد

7ـ مازن هشام

8ـ طارق مؤمن

9ـ الإنجليزي مروان الشوربجي

10ـ الويلزي جويل مكين

تصنيف السيدات

1- نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ البلجيكية نيلي جليس

5ـ الأمريكية أماندا صبحي

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ نور الطيب

8ـ البلجيكية تيني جليس

9ـ النيوزيلندية جويل كينج

10ـ الأمريكية أوليفيا فيتشر