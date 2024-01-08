شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يعود للانتصارات بثلاثية فى المقاصة.. و وى يهزم التعدين بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد لافيينا نغمة الانتصارات بالفوز علي مصر المقاصة بثلاثية دون مقابل، في المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب الأسيوطى، فى افتتاح الجولة السادسة عشرة بدورى المحترفين، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة ويعود للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء .

كما فاز وى في أولي مباريات هاني العقبي كمدير فني للفريق علي النصر للتعدين بهدف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 4 نقاط في المركز الأخير.

كما تعادل راية مع بترول أسيوط بهدف لمثله ليرفع رصيده الي 24 بينما رفع رصيد البترول الي 27 .

وفي آخر مباريات اليوم تعادل النجوم مع جمهورية شبين بهدف لمثله ليرتفع رصيد الاول الي 13 نقطة بينما ارتفع رصيد أبناء المنوفية الي 11 نقطة.