شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف لاعب مركز شباب الخربة 8 أشهر وتوصية بالشطب لاعتدائه على حكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة إيقاف اللاعب محمود سليمان حافظ ثمانية أشهر وتوقيع غرامة مالية 10 آلاف جنيه، لاعتدائه على حكم مباراة فريقه مركز شباب الخربة أمام نادى 6 أكتوبر برمانة "بدوري القسم الثالث"، مع رفع مذكرة توصية لمجلس إدارة الاتحاد بشطب اللاعب المذكور من سجلات الاتحاد.

كما تقرر اعتبار فريق شباب الخربة مهزوما 2 / صفر لصالح نادي 6 أكتوبر برمانة، إلى جانب نقل مباراة لمركز شباب الخربة خارج ملعبه و ذلك لنزول رئيس و أعضاء مجلس إدارة المركز لأرض الملعب و اعتراضهم على الحكم بشكل غير لائق .

كما تقرر إيقاف حسين محمد عيد إداري مركز شباب الخربة " أربع مباريات " وغرامة مالية ألف جنيه تسدد لخزينة اتحاد الكرة في خلال أسبوعين من تاريخه وذلك لطرده للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم.