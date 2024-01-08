شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يعدد مكاسب الزمالك من ودية كسكادا بعد مشاركة الونش وشلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مكاسب الأبيض من المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام كسكادا عصر اليوم، والتي انتهت بفوز الأبيض برباعية دون رد.

وقال معتمد جمال فى تصريحات للموقع الرسمى عقب المباراة، "كان من المهم أن يخوض الفريق مباريات ودية في ظل فترة التوقف الحالية لتغيير النمط بدلاً من خوض التدريبات بشكل متواصل، لأن الأمر يصبح مختلفاً بخوض المباريات الودية حتى يكون اللاعبون في حالة جاهزية أكبر".

وأشار معتمد جمال إلى أن مشاركة مصطفى شلبي في المباراة اليوم يعد أمر إيجابي، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، لاسيما و أنه ظهر بشكل طيب في المباراة وصنع العديد من الفرص.

وتابع قائلا: "وجاءت مشاركة محمود حمدي "الونش" في اللقاء لاكتساب حساسية المباريات وتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وفيما يخص مشاركة عمار ياسر ومصطفى شكري ثنائي فريق الشباب، أكد معتمد جمال أن الجهاز الفني يسعى لتصعيد العناصر المميزة بشكل مستمر لصفوف الفريق الأول.

وكان الزمالك الفوز على كسكادا برباعية نظيفة، سجلها كل من محمود علاء وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي وعمار ياسر.