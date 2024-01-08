شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يهزم الإسماعيلى 1 / 0 فى الجولة الأولى من مجموعات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الداخلية الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، بستاد السلام، فى الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، ليحصد الداخلية أول 3 نقاط فى صراعة المجموعات.

تقدم فريق الداخلية بهدف فى الدقيقة 5 من عمر المباراة، سجله يوسف تونجي في شباك الدراويش ليفتتح به أول أهداف بطولة كأس الرابطة، ويقع الإسماعيلى والداخلية فى المجموعة الثالثة التى تضم كلاً من.. سيراميكا وإنبى.

وضم تشكيل الدراويش كلاً من.. حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع: محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي - أحمد محسن - محمد بيومي، خط الوسط: عماد حمدي - صالح جمعة - محمد عبد السميع - محمود الشبراوي، خط الهجوم: عمرو سعيد - باسم مرسي.

وجلس على مقاعد البدلاء: الحارس كمال السيد - حمدي النقاز - محمد دسوقي - عصام صبحي - محمد حسن - عبد الرحمن مجدي -حازم مرسي - مروان حمدي - ياوانور.

فيما ضم تشكيل الداخلية كلاً من.. حارس مرمى: محمد مجدي، خط الدفاع: إيهاب سمير- أحمد عماد - محمودصابر - الان كيامبادي، خط الوسط: محمود حسونة - كريم يحيى - مهاب ياسر - كليشن شيمزين، خط الهجوم: يوسف تونجي وفانوم الفريد.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمود الزنفلي - علي الزهدي - أحمد غريب - أحمد شداد - محمد أشرف - سعيد هاني - عبد الرحمن رمضان - محمد الظريف - كلين اكينولا.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز فى المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضى 2023، بعدما فاز فى المباراة النهائية على المصرى بنتيجة 4-1.