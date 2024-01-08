شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مولودية الجزائر مرشح لتدعيم هجوم الأهلي فى يناير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر عن دخول الجزائرى مسلم أناتوف، مهاجم منتخب الجزائر للناشئين ونادي مولودية الجزائر، دائرة اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، لما يتمتع به من إمكانيات فنية وبدنية عالية.

وأكد المصدر أن مسئولي النادي الأهلي تلقوا ترشيحاً من أحد وكلاء اللاعبين الجزائريين بشأن أناتوف، الحاصل على جائزة أفضل لاعب فى البطولة العربية للناشئين، والتي أقيمت في السعودية خلال العام الماضي.

ويحق للأهلي التعاقد مع لاعب تحت السن فى الوقت الحالي، وفقا للائحة التي تسمح له بالتعاقد مع ثنائي تحت السن و5 لاعبين فوق السن، وسبق وتعاقد مع التونسي محمد الضاوي كريستو ويتبقى له مكان شاغر فى قائمة اللاعبين الأجانب تحت السن.

جدير بالذكر أن موهبة الجزائر الشاب مواليد 2006 وتم ترشيحه للمهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي، وقام بدوره بعرض اللاعب على لجنة الكشافة "الاسكاوتنج" ومن ثم عرضه على مارسيل كولر المدير الفني للبت فى الأمر بالتعاقد معه أو صرف النظر عن إبرام الصفقة.

وأوضح المصدر أن الأهلي ليس النادي الوحيد الذي تم ترشيح موهبة الجزائر للانضمام إلى صفوفه، بل قام وكيل اللاعب بعرض الأمر على مسؤولي ناديي بيراميدز و مودرن فيوتشر.