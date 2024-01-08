شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة طنطا استعدادا لمواجهة القناة غدا بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو أنور، المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا، قائمة اللاعبين التى سوف يخوض بها لقاء فريق القناة غدا الثلاثاء ضمن مباريات دوري المحترفين.

ومن المنتظر أن يلتقي طنطا مع فريق القناة في اللقاء، الذى سيجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 16، والتي سوف يشهدها ملعب طنطا في الثانية عصرا وجاءت قائمة أبناء السيد البدوي علي النحو التالي:

الحسينى سمير، أحمد ربيع الشيخ، أحمد على عبدالعزيز، أحمد حسنى، ساهر زيادة، كريم أسامة، أحمد السيد، فارس طارق، أحمد الشامى، أسامة النجار، شهاب فتحى، حسون محمد، عبدالرحمن الدح، محمد عاطف، ابراهيم جمال، نانا أنتوى، محمد السيد عبدالهادى، محمد شيكا، مصطفى الكومى، أقطاى عبدالله.

ويستمر غياب كل من محمد جمال ميدو، حسام غالي، شريف مجدي، نصر عبد الرازق بسبب الإصابة.

ويدخل طنطا اللقاء في المركز العاشر برصيد 22 نقطة، بينما يدخل القناة اللقاء فى المركز السابع برصيد 24 نقطة.