وزير الرياضة يهنئ اتحاد الإسكواش بحصد القاب بطولة بريطانيا للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالتهنئة إلي الإتحاد المصري للإسكواش، بعد السيطرة على المراكز الأولى في بطولة بريطانيا للاسكواش للناشئين والناشئات، والتي أقيمت في الفترة من 3 إلى 7 يناير بمدينة برمنجهام البريطانية.

وأشاد صبحي ، بنتائج أبطال الاسكواش المتوالية تباعًا، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.

وتمكن أبطال مصر من الفوز بـ 10 ألقاب، ليتوج بلقب البطولة في إنجاز كبير للاسكواش المصري.