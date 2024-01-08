الاتحاد السكندري يفتتح مشواره في كأس الرابطة بفوز صعب على فيوتشر

انتزع فريق الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا من نظيره مودرن فيوتشر، بهدف دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية 2023 – 2024.

أقيمت المباراة بين الاتحاد وفيوتشر على ملعب استاد القاهرة الدولي في خضم منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس الرابطة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب الاتحاد خالد الغندور عن طريق عرضية من الجهة اليسرى غيرت اتجاهها، وغالطت الحارس محمود جنش وسكنت المرمى.

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بهذا الفوز يحصد فريق الاتحاد السكندري أول 3 نقاط في مشواره متساويًا مع بلدية المحلة الذي فاز على سموحة في الجولة ذاتها.

ويتواجد فريقا مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري في المجموعة الأولى التي تضم معهما أيضًا ناديي بلدية المحلة وسموحة.

يذكر أنه يتأهل من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية، متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ8 من بطولة كأس الرابطة.