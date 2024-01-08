بعد كشفه مفاوضات الزمالك.. ماذا قدّم أحمد رمضان بيكهام مع سيراميكا كليوباترا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، أحمد رمضان "بيكهام"، عن وجود مفاوضات من قبل نادي الزمالك مع وكيله بشأن إمكانية ضمه فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح بيكهام، في تصريحات لفضائية صدى البلد، إن مسؤولي الزمالك قد تواصلوا مع وكيله خلال تواجدي في الإمارات للمشاركة بكأس السوبر، لكن لم يتقدم النادي بعرض رسمي أو تطور الأمر لمفاوضات جدية، قائلاً:"ليست لدي مشكلة في الانتقال للزمالك، فهو ضمن أعلى 3 أندية في مصر، ولكن الأمر يعود لنادي سيراميكا في المقام الأول".

صاحب الـ 26 عامًا شارك مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الجاري في 8 مباريات بالدوري بمعدل 626 دقيقة لعب كما شارك في مباراتين بكأس السوبر المصري بواقع 210 دقيقة؛ حيث حصل على بطاقة صفراء في كل بطولة.

وتواجد بيكهام كذلك مع منتخب مصر في المباراة الودية التي جمعته بنظيره التونسي في ديسمبر الماضي والتي انتهت بهزيمة فريقنا الوطني بثلاثية مقابل هدف.

المدافع الدولي انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا في سبتمبر 2022 قادماً من صفوف الأهلي بعدما أنهى فترة إعارته مع نادي سموحة السكندري.

ناشيء الأهلي كان قد شارك مع سموحة في 30 مباراة؛ حيث سجل هدفًا وصنع آخر وهو المعدل الأفضل مما يقدمه مع سيراميكا على المستوى التهديفي إذ شارك معه منذ انضمامه في 41 مباراة سجل هدفًا وصنع مثله.

وكان اللاعب قد عاد للاهلي قادمًا من دجلة الذي سبق واستعاره ثم اشترى عقده بصورة نهائية. وكان دجلة المحطة الثانية لبيكهام خارج الأهلي بعدما خرج معارًا لمدة موسم لصفوف حرس الحدود في موسم 2015/2016.

وشارك بيكهام مع حرس الحدود في 22 مباراة سجل خلالها هدفًا، فيما شارك مع وادي دجلة في 58 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفًا، بينما شارك مع الأهلي في 20 مباراة لم يُسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

وهي المسيرة التي قابلها تواجد مع منتخب الشباب والأولمبي قبل أن ينضم في يونيو 2023 لصفوف المنتخب الأول الذي خاض معه ثلاث مباريات أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا لمدة 23 دقيقة بجانب وديتين أمام جنوب السودان شارك خلالها 45 دقيقة و90 دقيقة أمام تونس.