"عن عمر يناهز 78 عاما".. وفاة الأسطورة الألمانية فرانز بيكنباور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

توفي الأسطورة الألمانية فرانز بيكنباور لاعب نادي بايرن ميونخ السابق عن عمر يناهز 78 عاما.

وتوفي بيكنباور أمس، لكن عائلة الأسطورة أعلنت وفاته اليوم الإثنين عبر بيان رسمي.

وجاء بيان الوفاة كالآتي: "ببالغ الحزن نعلن أن زوجي وأبي فرانز بيكنباور، توفي أثناء نومه أمس الأحد، محاطًا بعائلته، نطلب منكم الحداد في صمت والامتناع عن طرح أي أسئلة".

ويعد فرانز أحد أفضل لاعبي ألمانيا وبايرن ميونخ عبر التاريخ، حيث فاز بكأس العالم 1974، وبدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع البايرن، بالإضافة إلى جائزة البالون دور مرتين "1976، 1972".

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