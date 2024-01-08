شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بلدية المحلة يعلن غياب حسام أشرف أسبوعين بسبب جزع بأربطة الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رؤوف فوده، طبيب فريق بلدية المحلة، إن حسام أشرف مهاجم الفريق يعاني من جزع فى أربطة الكاحل ويخضع لبرنامج تأهيلي خلال المرحلة المقبلة من أجل التعافي من الإصابة والعودة للتدريبات الجماعية.

وتعرض اللاعب للإصابة في مباراة إنبي بالدوري وخرج متأثرا بالإصابة ولم يشارك في مباراة سموحة بكأس الرابطة.

وأضاف طبيب الفريق، أن اللاعب يحتاج لأسبوعين للتعافي من الإصابة ويخضع لفحص طبي الأسبوع المقبل لمعرفة مدى استعداده لمباراة الاتحاد السكندري في الجولة القادمة بكأس الرابطة الاثنين المقبل.

ونجح فريق بلدية المحلة بالفوز علي سموحة بهدف نظيف أحرزه محمد أميسي فى الدقيقة 18، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة باستاد غزل المحلة.