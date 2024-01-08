شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعادل مع مودرن فيوتشر سلبيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى ومودرن فيوتشر بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس الرابطة.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين وظهرت الرغبة لكلا الفريقين على حسم اللقاء لصالحه، وحاول طارق العشرى المدير الفني لزعيم الثغر امتلاك منطقة الوسط الملعب قابله هدوء من لاعبى فيوتشر الذين نجحوا في صناعة بعض الفرص عن طريق مروان محسن وعبد الكبير الوادى .

كانت كأس الرابطة انطلقت عصر اليوم بلقاءين حيث حقق بلدية المحلة الفوز على سموحه بهدف مقابل للاشئ ، كما استطاع الداخلية الفوز على الإسماعيلى بهدف دون مقابل.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، اموراني حساني، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي ، أحمد عاطف

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود شعبان، طارق طه، محمد نصير، محمد محمود، علي زعزع، كجالي درامي، هشام عادل، عمر السعيد.