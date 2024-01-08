شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم مودرن فيوتشر بهدف الغندور فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الإتحاد السكندرى فوزا غاليا على مودرن فيوتشر بهدف دون مقابل فى الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس الرابطة، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط فى صدارة المجموعة.

أحرز هدف المباراة خالد الغندور فى الدقيقة 52 من عمر المباراة من خطأ فادح لمحمود جنش حارس مودرن فيوتشر الذى أخطأ تقدير الكرة وسقطت من خلفه معلنة عن هدف التقدم للاتحاد السكندرى

جاءت أحداث المباراة سريعة من جانب الفريقين خاصة في الشوط الثانى الذى نجح فيه لاعبو الإتحاد السكندرى على إحكام السيطرة وبناء الهجمات من الخلف للإمام وبالفعل استطاعوا إحراز هدف في الدقيقة 52 ، وبعدها استمر الأداء القوى من زعيم الثغر وأضاعوا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بزيادة غلة الأهداف ، في المقابل لم يظهر لاعبو مودرن فيوتشر بمستواهم المعهود حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز الاتحاد على فيوتشر بهدف دون مقابل.