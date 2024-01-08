شكرا لقرائتكم خبر عن العشري يتمسك باستمرار مابولولو مع الاتحاد السكندري.. وشرط لرحيل هشام صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، ببقاء الأنجولي جوب مابولولو مهاجم زعيم الثغر وعدم رحيله فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يرغب فى بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي، ويرفض رحيله فىمنتصف الموسم.

ويخشى طارق العشري من اهتزاز مستوى زعيم الثغر وتأثره بالسلب حال رحيل مابولولو في يناير الجاري، باعتباره هداف الفريق وأهم الأوراق الرابحة في صفوف سيد البلد، ويضع شرط توفير بديل بنفس الإمكانيات من أجل الموافقة على بيعه، في ظل وجود عروض خارجية مهتمة بالتعاقد مع اللاعب.

في سياق آخر، أكد محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن فكرة التخلي عن أى لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وتحديدًا مابولولو، غير مطروحة، والقرارات فى النادي تكون بالأغلبية.