شكرا لقرائتكم خبر عن العشري يتمسك باستمرار مابولولو مع الاتحاد السكندري.. وشرط لرحيل هشام صلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتمسك طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، ببقاء الأنجولي جوب مابولولو مهاجم زعيم الثغر وعدم رحيله فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يرغب فى بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي، ويرفض رحيله فىمنتصف الموسم.
ويخشى طارق العشري من اهتزاز مستوى زعيم الثغر وتأثره بالسلب حال رحيل مابولولو في يناير الجاري، باعتباره هداف الفريق وأهم الأوراق الرابحة في صفوف سيد البلد، ويضع شرط توفير بديل بنفس الإمكانيات من أجل الموافقة على بيعه، في ظل وجود عروض خارجية مهتمة بالتعاقد مع اللاعب.
في سياق آخر، أكد محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن فكرة التخلي عن أى لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وتحديدًا مابولولو، غير مطروحة، والقرارات فى النادي تكون بالأغلبية.
ويرفض مسئولو نادي الاتحاد السكندري حسم مصير هشام صلاح ظهير أيمن زعيم الثغر من الاستمرار أو الرحيل، قبل وصول عروض رسمية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى ظل اهتمام أكثر من نادٍ بالتعاقد معه فى الميركاتو الشتوي الحالي، أبرزهم نادي الزمالك، حيث يرهن مسئولو الاتحاد البت في مصير اللاعب حال وصول عروض رسمية وبمقابل مالي مرضٍ.
وفي حال عرض رسمي بشأن التعاقد مع هشام صلاح سيتم مناقشته ومدى الاستفادة المادية التي ستعود على زعيم الثغر حال الموافقة على رحيله، بعدها يتم استطلاع رأي طارق العشري بشأن التفريط فى اللاعب وإمكانية توفير بديل للاعب للموافقة على رحيله في الصيف الحالي.
ويعد هشام صلاح من القوام الأساسي في صفوف الاتحاد السكندري، ويرفض مسئولوه التفريط فى خدمات اللاعب إلا حال وصول عرض مغرٍ يرضي طموحات الإدارة ويوفر سيولة مالية تساهم في حل المشاكل المالية التي يعاني منها زعيم الثغر في الفترة الحالية.
وأكد محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن فكرة التخلي عن أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وتحديدًا مابولولو، غير مطروحة، والقرارات في النادي تكون بالأغلبية.
وقال سلامة خلال تصريحات تلفزيونية: "الزمالك لم يرسل أي عروض للتعاقد مع هشام صلاح جناح الفريق، حتى الآن".
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