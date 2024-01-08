شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرؤوف: البلدية ظهر بشكل مميز أمام سموحة.. وهدفنا نهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة، أن تحقيق الفوز في أول مشاركة ببطولة كأس الرابطة على خصم قوى مثل سموحة أمر جيد يحسب للجهاز الفني واللاعبين الذين بذلو جهدا كبيرا، خاصة أن اللاعبين تعهدوا بتحقيق الفوز فى هذه المباراة.

وأضاف المدير الفني، أن الفريق ظهر بأداء مميز طوال المباراة ونجحنا في تسجيل هدف اول ثم آخر لكن ألغى بسبب تقنية الفار، مشدداً على أن اللاعبين نفذوا كل التعليمات داخل الملعب واستحقينا الحصول على أول ثلاث نقاط في انطلاق البطولة.

وتابع، أغلقنا ملف مباراة سموحة ونبدأ التحضير لمباراة الاتحاد التي ستقام على ملعب الفريق السكندري ونهدف لتصدر المجموعة والوصول للمباراة النهائية وتحقيق اللقب.