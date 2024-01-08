شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: وسام أبو علي وقع للأهلي واجتاز الكشف الطبي الأول بالسويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية سويدية أن الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي أتم إجراءات انتقاله للنادي الأهلي مساء اليوم، الاثنين، فى أكبر عملية انتقال يبرمها النادي السويدي فى تاريخه.

وذكر موقع " fotbolldirekt" أن أبو علي وقع أخيرا للنادي الأهلي وتواجد مندوب من الأهلي لإتمام الصفقة، وهو أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، مشيرا إلى أن أبو علي خضع للكشف الطبي الأول بالسويدي واجتازه بنجاح.

وشدد المصدر على أن وسام أبو علي سيخضع للكشف الطبي الثاني بعد وصوله القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، ويدفع الأهلي 23 مليون كورونة سويدية نظير شراء أبو علي في الميركاتو الشتوي الحالي، ما يعادل 2 مليون يوور.

ويفضل الأهلي التعاقد مع وسام أبو علي باعتباره يحمل الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي فى قائمة الفريق الأحمر، خاصة مع اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي.