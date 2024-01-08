شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أوفا لـ"الخليج 365": لم أتلق عرضا من الزمالك.. وسخرية "هالاند" لم تزعجنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، إنه لم يتلق أى عروض رسمية من نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، موضحاً أنه مستمر مع الفريق البترولى حتى الآن، ولم يتحدث معه أحد من مسئولى القلعة البيضاء.

وأضاف أوفا، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عقده مستمر مع الفريق البترولى، ولن يستطيع الرحيل إلا من خلال مسئولى ناديه، موضحاً أنه يتمنى مواصل التألق مع فريقه وتسجيل الأهداف فى الفترة القادمة.

وتحدث أوفا عن الصورة المركبة التى تم تداولها بشأن وضعه بجوار النرويجى إيرلنج هالاند، فى إشارة إلى تحقيق حلمه الذى تمناه باللعب بجوار نجم مانشستر سيتى الإنجليزي، مؤكداً أن هذا الأمر لم يزعجه، ولم يلتفت له وعلم به من أصحابه والمقربين منه.

وتنتظر إدارة نادي إنبى برئاسة أيمن الشريعى وصول عروض رسمية لمهاجم الفريق أحمد أمين أوفا، وذلك قبل تحديد مصيره في الموسم المقبل سواء بالاستمرار أو الرحيل، والتعاقد مع بديل له بعد تقديمه مستوى جيدا مع الفريق البترولى جعله على رادار كبار الأندية.

وتتوفر قناعة داخل نادى إنبى بأنه لن يتم اتخاذ قرار نهائي ببقاء أحمد أمين أوفا أو رحيله قبل وصول عروض رسمية، في ظل الأنباء التي ترددت عن رغبة الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية فى التعاقد مع اللاعب.

وتنتظر إدارة النادي البترولى وصول عروض رسمية ومناقشتها مع الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى، من أجل تحديد قرار النادي، خاصة أنه لن يتم البت فى مصير أي لاعب بالرحيل أو البقاء إلا في حالة وصول عروض رسمية للنادى البترولى فى الفترة المقبلة.