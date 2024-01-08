شكرا لقرائتكم خبر عن نور فتح الله فى قائمة أفضل 100 لاعب على مستوى العالم لناشئى التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد نجم منتخب مصر للتنس للشباب نور هشام ضمن قائمة الـ100 في الترتيب العالمي لناشئي التنس. ويعد نور هشام من أبرز لاعبي منتخب مصر للتنس، والذين ينتظرهم مستقبل كبير مع اللعبة البيضاء.

وجاء نور هشام في المركز الـ 72 على مستوى لاعبي العالمي بعد موسم حافل حقق خلالها العديد من الألقاب سواء على مستوى الفردي و الزوجي والجماعي.

وحقق نور هشام لقب الفردى بطولة الصيد والمنصورة فئة j60، ولقب الزوجي ببطولة مصر j200 والإسكندرية j30، في إنطلاقة قوية للاعب خلال الموسم الأخير.

وينتظر نور موسم حافل خلال عام 2024، حيث يسعى اللاعب لمواصلة عروضه القوية خلال الفترة المقبلة، والتقدم بشكل أقوى في التصنيف العالمي للناشئين.