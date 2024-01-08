تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ويجان في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ويجان، المقرر لها اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة على ملعب دي دابليو، معقل ويجان.

وجاءت اختيارات تين هاج لـ تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: دالوت – فاران – وان بيساكا – جوني إيفنز.

الوسط: ماينو – ماكتومناي – برونو فيرنانديز

الهجوم: راشفورد – هويلند – جارناتشو