شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى أحمد بلحاج يظهر لأول مرة مع سيراميكا أمام إنبى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، على الدفع بالمغربى أحمد بلحاج العائد من فترة إعارة للفريق أمام إنبى فى المباراة المقرر لها الأربعاء، فى أولى مبارياته فى كأس رابطة الأندية.

وشارك أحمد بلحاج فى تدريبات سيراميكا بشكل طبيعى بعدما رفض مسئولو الفريق فى تمديد إعارته للجونة، لحاجة الفريق لجهوده بعدما تألق بشكل لافت فى فترة الإعارة.

ووعد أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، نجوم الدكة بمنحهم الفرصة كاملة في مباريات الفريق فى بطولة كأس رابطة الأندية التي يبدأها مع إنبى الأربعاء المقبل.

واجتمع أيمن الرمادى مع اللاعبين قبل المران، وأكد لهم أهمية الحفاظ على لقب كأس رابطة الأندية والحصول عليها للعام الثانى على التوالي بعدما حقق اللقب على حساب المصرى الموسم الماضى برباعية.

وأكد الرمادى للاعبين الذين لا يشاركون في المباريات بشكل أساسى في منحهم الفرصة خلال مباريات كأس الرابطة للإعلان عن أنفسهم وتجهيزهم للمباريات المقبلة.