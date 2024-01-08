شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبحث عن الفوز الثانى تاريخيا على إنبى فى المواجهة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فرق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادى، عن تحقيق الفوز الثانى تاريخيا أمام إنبى فى المباراة المقرر لها الأربعاء، فى أولى مبارياته فى كأس رابطة الأندية.

وتعد مباراة الأربعاء المقبل، الثامنة التى تجمع الفريقين، حيث جمعتهما من قبل 7 مباريات، حيث فاز سيراميكا فى مباراة واحدة كانت الأخيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز إنبى 4 مباريات وحسم التعادل السلبى مواجهتين، وسجل لاعبو سيراميكا 5 أهداف، بينما سجل أبناء الفريق البترولى 8 أهداف.

ونجح سيراميكا فى تحقيق فوز كبير على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى آخر مواجهة جمعتهما فى الدورى، والتى تعد الفوز الوحيد على الفريق البترولى.

واستعاد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات النيجيري صديق أوجولا أمام فريق إنبى المقرر لها 10 يناير الجارى، فى أولى مبارياته فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعافى النيجيري صديق أوجولا من الإصابة التي لحقت به وحرمته من السفر مع الفريق إلى الإمارات وخوض مواجهتى الأهلى وبيراميدز التي خسرهما الفريق في كأس السوبر المحلى، واحتل الفريق المركز الرابع خلالها.

وشارك صديق أوجولا في تدريبات سيراميكا بشكل طبيعى، ليعلن جاهزيته للمباريات المقبلة والتي يبدأها الفريق أمام إنبى في كأس رابطة الأندية.